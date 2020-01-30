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Лацио согласовал контракт с Жиру, – Ди Марцио

17:28 90 Читати українською
Лацио согласовал контракт с Жиру, – Ди Марцио
Оливье Жиру / Фото из открытых источников

За нападающим сборной Франции Оливье Жиру выстроилась очередь из топ-клубов.

Руководство римского Лацио всерьез заинтересовано в услугах французского форварда лондонского Челси Оливье Жиру, информирует сайт Джанлуки Ди Марцио.

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Римляне планируют приобрести 33-летнего нападающего до закрытия зимнего трансферного окна и уже согласовали детали контракта с самим футболистом.

"Бело-голубым" осталось договориться с руководством "синих", что будет не так просто, учитывая заинтересованность французом каталонской Барселоны, миланского Интера, лондондського Тоттенхена и бирмингемской Астон Виллы.

Напомним, Жиру стал игроком Челси 31 января 2018 года, перейдя из Арсенала за 17 млн ​​евро. Его контракт с "аристократами" рассчитан до конца сезона. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 9 млн евро.

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