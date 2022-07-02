"Я не могу найти даже высказывание в адрес этого русского народа. Для меня там уже нет никого нормальных. Даже мои родственники, которые там, уже не нормальные. У меня там двоюродная сестра. Она в 18 лет выехала из Украины в Санкт-Петербург, там училась, осталась, вышла замуж и живет до сих пор. Когда человек звонит и говорит: "Вы не переживайте, ничего не делайте, все будет хорошо, мы придем, вас защитим".

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От кого защитим? Зачем ты мне звонишь? О чем ты говоришь? Ты до сих пор приезжала каждый год и видела, что мы жили нормально, что у нас все есть. К тебе нормально относились. Ты говори на украинском, русском, китайском, на любом языке – какая разница. У нас 90% таких людей. Они устроили этот конфликт – я не могу этого понять. Я взрослый человек, привык анализировать, думать обо всем. Я не могу понять – что случилось и что с ними происходит? Что у людей, которые радуются смерти детей, женщин, родителей? Они радуются. Как это может быть?

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Мы защищаем свою землю, мы вас пришли освобождать, зачем? Очень много вопросов. У жены родной дядя в России, военный был. Я когда-то думал, что он герой, много где был. А сейчас понимаю, что это не героизм. Куда бы ни пришла Россия – всюду горе, смерть, слезы. Разруха еще. Другого ничего нет. В какую страну они бы не зашли.

Я не вижу радости от их "русского мира", от их "освобождения". Они называют нас фашистами, нацистами, а вы почитайте книгу, кто такие фашисты и нацисты. И вы посмотрите на себя. Мы – обычные люди, желающие жить подальше от вас и чтобы вас не видеть и не слышать. Чтобы наши дети росли, улыбались, получали образование в Европе, жили так, как они хотят", – сказал Вернидуб в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

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