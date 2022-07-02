Главный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб внес определенные изменения в свой имидж. 56-летний коуч после пребывания в составе ВСУ в горячих точках решил увековечить на своем теле преданность родине. Наставник набил на плече татуировку с изображением государственного герба и надписью "Слава Украине".

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Интересно, что Юрий Вернидуб всю жизнь был против татуировок, даже запрещал делать их жене и детям. Но служба в Вооруженных Силах Украины изменила его мнение.

"Я прожил 56 лет и не разрешал ни жене, ни детям делать тату. А когда пошел в ВСУ – что-то сработало на фоне этого патриотизма. Тем более они (российские оккупанты, – прим.) кричат, что те, у кого есть тату, – это нацисты и фашисты. Вот мне и захотелось быть одним из таких нацистов "в кавычках". Жена была шокирована. Рисовали тату 5 часов, прямо в части, все как положено", – сказал Вернидуб в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, Юрий Николаевич продолжает службу в Вооруженных Силах Украины. Согласно приказу Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного он был переведен в Кривой Рог, что позволило возглавить Кривбасс.

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