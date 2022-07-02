"Не получились – это такое. Это футбол, это спорт. Могу точно сказать, что ребята очень хотели выйти и показали неплохую игру.

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Александр Петраков на своем месте, это тоже могу сказать точно. Кто бы что ни говорил, это искренний и открытый человек, который тоже очень хотел... Понимаете, что у него сейчас внутри творится, когда они проиграли Уэльсу? Не по игре, это мой вывод.

Думаю, нас не очень-то и хотели видеть на этом чемпионате. Пенальти, всё судейство. Не было желания видеть нашу Украину на чемпионате мира, потому что мы страна, в которой идет полномасштабная война", – сказал Вернидуб в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, в решающем матче сборная Украины уступила Уэльсу со счетом 0:1. Единственный гол забил в свои ворота Андрей Ярмоленко, пытаясь спасти команду после подачи со штрафного. Впоследствии гол переписали на Гарета Бейла.

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