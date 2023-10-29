"Я очень доволен игрой в исполнении моих ребят. Так получилось, что начали с опозданием. Это повлияло где-то на обе команды. В первом тайме мы играли по ветру, действовали очень неплохо, забили два хороших гола. Проводили быстрые атаки, а у СК Днепр-1 практически не было моментов.

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Очень переживал за второй тайм, настраивал ребят, что надо очень хорошо сыграть в защите. Ведь соперник располагает очень быстрыми футболистами. Это Леднев, Филиппов, Гуцуляк. Есть исполнители, которые могут отдать хорошую передачу – Пихаленок, Рубчинский, Бабенко. Но наши игроки с этим справились, начали второй тайм также с позиции силы.

И начали проводить хорошие контратаки. Одна из них завершилась третьим забитым мячом. Затем, можно сказать, где-то доигрывали. Хотя у СК Днепра-1 можно отметить моменты, когда Кривбасс отбивался. И пенальти нам не забили, но это футбол.

Главное, что мы победили 3:0 и движемся дальше. Я выделяю всю команду, и 11 игроков со старта, и тех, кто вышел на замену. Скажу команде большое спасибо за самоотдачу, за этот матч. Выиграть у СК Днепр-1 дорогого стоит.

Победили, надо порадоваться этому, и скорее об этом забывать, ведь впереди не менее серьезные матчи: 6 ноября в Житомире, на моей Родине, с Полесьем, а 12-го – с Динамо. Два важных поединка", – сказал Вернидуб на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, после 12-ти туров Кривбасс уверенно возглавляет турнирную таблицу УПЛ, набрав 26 очков.

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