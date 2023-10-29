Вернидуб – про розгромну перемогу Кривбаса: "Виграти в СК Дніпро-1 дорогого коштує"
Головний тренер криворіжців Юрій Вернидуб прокоментував перемогу над дніпрянами (3:0) у матчі12-го туру УПЛ.
"Я дуже задоволений грою у виконанні моїх хлопців. Так вийшло, що розпочали з запізненням. Це вплинуло десь на обидві команди. У першому таймі ми грали за вітром, діяли дуже непогано, забили два хороших голи. Проводили швидкі атаки, а у СК Дніпро-1 практично не було моментів.
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Дуже переживав за другий тайм, налаштовував хлопців, що треба дуже добре зіграти у захисті. Адже суперник має у своєму розпорядженні дуже швидких футболістів. Це Лєднєв, Філіппов, Гуцуляк. Є виконавці, які можуть віддати хорошу передачу – Піхальонок, Рубчинський, Бабенко. Але наші гравці з цим впорались, розпочали другий тайм також з позиції сили.
І почали проводити хороші контратаки. Одна з них завершилась третім забитим м'ячем. Потім, можна сказати, десь догравали. Хоча у СК Дніпра-1 можна відзначити моменти, коли Кривбас відбивався. І пенальті нам не забили, але це футбол.
Головне, що ми перемогли 3:0 і рухаємось далі. Я виділяю всю команду, і 11 гравців зі старту, і тих, хто вийшов на заміну. Скажу команді дуже дякую за самовіддачу, за цей матч. Виграти в СК Дніпро-1 дорогого коштує.
Перемогли, треба порадіти цьому, та швидше про це забувати, адже попереду не менш серйозні матчі: 6 листопада у Житомирі, на моїй Батьківщині, з Поліссям, а 12-го – з Динамо. Два важливих поєдинки", – сказав Вернидуб на післяматчевій прес-конференції.
Нагадаємо, після 12-ти турів Кривбас впевнено очолює турнірну таблицю УПЛ, набравши 26 очок.
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