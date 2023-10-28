Кривбасс разгромил СК Днепр-1 и сохранил лидерские позиции в УПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка Кривбасс – СК Днепр-1 на "Футбол 24".

Кривбасс повел в счете на 11 минуте – Кузык и Кожушко выскочили вдвоем на вратаря, а первый выкатил второму фактически на пустые ворота. Под конец первой половины Кузык забил уже сам, классно положив в дальний верхний угол.

Кривбасс разгромил СК Днепр-1 благодаря шоу Кузыка – Вернидуб оборвал победное шествие Максимова и сохранил лидерство

А на старте второго тайма связка Кузык – Кожушко снова сработала. Первый получил передачу на правом фланге и прострелил на дальнюю штангу, а Олег легко оформил дубль. СК Днепр-1 в конце матча мог размочить счет, но Леднев пробил выше ворот с пенальти.