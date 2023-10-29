Главный тренер днепрян Юрий Максимов подвел итоги поражения своей команды от Вернидуба и Ко в матче 12-го тура УПЛ (0:3).

"По моему мнению, ребятам не хватило сил. После двух предыдущих матчей они были очень уставшими.

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Относительно того, был ли офсайд во время первого гола... На игре работал VAR, который и принимает решение. Но в любом случае уже ничего не вернешь.

Все же я бы хотел, чтобы мы забивали. И моменты были – у Гуцуляка и пенальти. Могли и не в "сухую" проиграть, при этом много сегодня пропустили, – цитирует Максимова официальный сайт днепрян.

Напомним, после 12-ти туров СК Днепр-1 идет в турнирной таблице УПЛ четвертым, набрав 21 очко.

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