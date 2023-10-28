Кривбасс подходил к матчу против СК Днепр-1 в статусе лидера чемпионата, однако соперник выпал очень серьёзный. "Спортклубовцы" под руководством Юрия Максимова не проиграли ни одного из шести матчей УПЛ, пропустив всего два гола и одержав пять побед подряд – а среди жертв оказались Заря, Динамо и Ворскла. В случае очередной победы "желто-черные" вышли бы на первую позицию.

Вот только у команд была очень большая разница в кондициях. Криворожцы отдыхали восемь дней, а вот днепровцы посреди недели провели изнурительный поединок под дождем в Полтаве (на тотальном огороде). Подозрения в усталости быстро подтвердились – первый тайм против Кривбасса гости полностью провалили, работая медленно и безыдейно. Даже зайти в штрафную не получалось.

В актив СК Днепр-1 можно занести разве что дальний удар Гуцуляка в правый нижний, проведённый на 6-й минуте. Никакой проблемы для Клищука он не составлял, а вот коллега в воротах "желто-черных" через минуту секунд едва не опозорился. Кинарейкин вышел за пределы штрафной на перехват передачи, но упал прямо перед Дебелком – только сильный ветер спас от гола. Дебелко не сумел догнать мяч.

Тем не менее, уже на 11-й минуте ему пришлось вынимать сферу из сетки. Илич со своей половины исполнил передачу низом, разрезав две оборонительные линии Днепра-1 и организовав выход 2-в-1 против Кинарейкина. Кузык покатил на Кожушка, а тот пробил в пустые – 1:0!

В последующие 35 минут на поле было скучно. Кривбасс вроде и владел инициативой, входил в штрафную, но ничего интересного не создавал. Исключением стал стандарт на 32-й минуте, с которым снова помог ветер – подача Илича неожиданно пошла в дальний угол с ускорением, да еще и сделала рикошет от газона. Кинарейкин спас СК Днепр-1.

Впрочем, на 41-й минуте криворожцы таки удвоили преимущество. Здесь все решило индивидуальное мастерство: Кузык принял диагональ от Стецькова, кивнул Каплиенко на краю штрафной и закрутил мяч в дальний верхний угол – без шансов для голкипера. 2:0! Это уже была серьезная заявка на победу.

В раздевалке Юрий Максимов заменил Каплиенко на Горбунова. Второй тайм гости попытались начать активно, втягиваясь в чужую половину большими силами, однако именно это и похоронило надежды на камбэк. На 51-й минуте затяжная атака днепровцев завершилась потерей мяча (Кривбасс круто сыграл командно в этом эпизоде), после чего случилась быстрая контратака.

Дебелко выдал диагональ из центра на ход Кузыку, тот исполнил передачу на дальнюю штангу, а Кожушко замкнул. 3:0. Есть большие вопросы к Кинарейкину – он должен был перехватывать простенький пас Дениса, но не дотянулся до мяча.

Имея такой гандикап, Кривбасс прогнозированно сбавил обороты, начав играть по счету. Это могло вылиться в гол СК Днепр-1 на 60-й минуте – сначала Леднев пробивал головой метров с пяти (Клищук парировал), а сразу после него на добивании сыграл Гуцуляк. От взятия ворот спас Бескоровайный, головой заблокировавший мяч на линии!

Кривбасс ответил рядом своих моментов, но мяч больше не хотел влетать в сетку днепровцев. Более того, он должен был влетать в сетку хозяев. Приходько на 86-й минуте сбил Мирошниченко, арбитр назначил пенальти, а Леднев пошел пробивать – и промахнулся! Богдан с "точки" направил мяч над воротами. В итоге, финальный свисток зафиксировал разгромную победу команды Юрия Вернидуба.

Кривбасс набрал 26 очков, продолжив лидировать в турнирной таблице УПЛ. СК Днепр-1 с 21 зачётным баллом остался четвёртым, однако по итогам тура команда может опуститься ниже.

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