Украинский голкипер Вереса Арсений Коркодим продолжит карьеру в Кремне, сообщает официальный сайт ровенчан.

Представитель Первой лиги отпустил своего форварда в Европу – он стал четвертым украинцем в клубе

21-летний вратарь перебрался к представителю Первой лиги на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Напомним, Коркодим – воспитанник Волыни, где и начал профессиональные выступления (именно во время игры за луцкий клуб ему пришлось попробовать себя в нападении). В Верес Арсений перешел в июле 2022 года. В текущем сезоне не провел за главную команду ровенчан ни одного матча.

К слову, осенью прошлого года голкипер Вереса стал вице-чемпионом мира в составе студенческой сборной Украины. Transfermarkt оценивает его в 50 тысяч евро.

Кремень на зимнюю паузу ушел на 8-й строчке турнирной таблицы группы Б и весной будет бороться за сохранение прописки во втором по силе дивизионе в Группе выживания.

Рух – Полесье и ещё два матча УПЛ. Анонс