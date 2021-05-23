Дубль Волыни переживал страшный кадровый голод перед матчем 23 тура Второй лиги против Оболони-2.

В запасе молодых лучан остался лишь один игрок – вратарь Арсений Коркодым (78-ой номер).

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Команда Альберта Шахова без шансов проигрывала 0:2, поэтому тренер Волыни решил дать шанс резервисту. На 89-ой минуте Коркодым заменил атакующего полузащитника Ольховича, однако ярко проявить себя в поле не успел.

Объяснить кадровый ужас Волыни-2 довольно просто. Луцкий клуб решил отказаться от второй команды после невыхода в УПЛ и уже с этого сезона перевел ряд игроков в главный состав.

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