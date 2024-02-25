В рамках 18-го тура УПЛ 2023/24 Рух принимает Полесье, СК Днепр-1 сыграет с Минаем, а Верес встретится с Колосом. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Рух – Полесье

Львовяне за зиму столкнулись с колоссальной кадровой нехваткой (особенно в центре поля). Наиболее значимым ударом стала травма Сапуги – капитан и проектный центрхав Руха порвал кресты. Эдсона пришлось отправить в аренду в мексиканский Хуарес, а Довгий перешел в Заглембе. Кроме того, Соломон-Отабор вообще не наигрывался на сборах, в то время как Климчук пропустил несколько последних спаррингов.

"Желто-черные" подписали вингера Клайвера, наивысшим достижением которого был просмотр в Сантосе. Он может сыграть на всех позициях в атаке, но в основном используется слева. Вот только конкурировать там придется с Руничем и Плюменом.

В целом же, снова приходится делать ставку на молодежь. Позицию Сапуги закроет 20-летний Пидгурский, а в роли инсайда наиграет 19-летнего Федора. Конкуренцию Климчуку в атаке будет составлять 21-летний Карабин. В принципе, все они уже давно работают с первой командой, поэтому проблем с интеграцией не будет – а вот провисание в качестве некоторое время может ощущаться.

Полесье же зимой провели качественные точечные усиления. На левом фланге обороны теперь доступен Михайличенко (а там еще остается и мощный Смоляков), а на позицию правого вингера подписали воспитанника Арсенала с опытом Лиги 1 – Ясина Фортюне. Подробнее о нем говорили на ютуб-канале "Футбол 24".

Была предпринята попытка усиления в атаке, ведь Ариэльсон покинул клуб, оставив Будковского практически безальтернативным. С ним будут конкурировать Вендел и Ндукве, однако пока Филипп выглядит железобетонным основным. Также на позицию "десятки" из самого Сан-Паулу выписали Таллеса Косту, у которого очень хорошие показатели продвижения.

На все эти подписания потратили почти 2 миллиона евро. И это без учета зарплаты. Разгрузить нагрузку на бюджет решили за счет Вакулы, Шаповала (свободные агенты), Янакова, Шастала и Морозко (аренды).

Кадровая ситуация

Травмированы: Сапуга – Макуана (под вопросом)

Дисквалифицированы: Роман (Рух)

Ориентировочные составы на матч Рух – Полесье

Рух: Герета – Сыч, Слюбик, Дидык, Лях – Пидгурский – Квасница, Пастух, Федор, Рунич – Карабин

Полесье: Бойко – Тейлор, Чоботенко, Шабанов, Михайличенко – Крушинский, Танковский – Фортюне, Таллес Коста, Назаренко – Будковский

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Полесье и осенью выглядело мощнее Руха. Место в таблице и расходы в бюджете говорят сами за себя. Компенсировать эти минусы какой-то особой тактикой будет трудно – Виталий Пономарев является прагматиком, как и Юрий Калитвинцев. Яркой встречи не ожидаем, но житомиряне кажутся явными фаворитами. Можно даже говорить о преимуществе в классе.

СК Днепр-1 – Минай

Днепровцы только недавно получили снятие трансферного бана, поэтому провести впечатляющую трансферную кампанию времени не было. Да и возможностей не хватало, учитывая последние проблемы днепровской финансово-промышленной группы. Клуб выплатил задолженность Игорю Йовичевичу (по крайней мере, так уверяют его представители), подписал Очеретько ... И все.

Неприятной новостью стал отъезд легионеров. После очередного налета дебилов из оркостана по Приднепровску (там расположена клубная база, а рядом – ТЭЦ) в Украину отказались возвращаться защитник Гильерме Варжао, полузащитник Витинью и форвард Маркос Андре. Правда, из этой тройки на основной ростер претендовал только Маркос, а в целом Юрий Максимов делает ставку на проверенные решения.

Из интересностей можно отметить сохранение Кравца, которого сначала собирались выставить на трансфер. Василий наигрывался в роли левого фулбека, в то время как Мирошниченко подняли выше по флангу. Там за позицию вингера Денис будет бороться с арендованным новичком Очеретько, а после восстановления Леднева – еще и с Богданом.

Минай же снова пересобрал команду. Закарпатцы вот уже несколько лет отчаянно пытаются покинуть пределы УПЛ, но та их не отпускает – то из-за нехватки клубов в элите, то из-за банкротства конкурентов, а однажды чемпионат вообще закрыли после первого круга. "Лисы" пересобирают состав каждый год, а то и каждые полгода. Вот и сейчас мы видим совсем другую команду.

Желько Любенович вынужден был распрощаться сразу с 13 футболистами, на которых рассчитывал осенью. Вместо них подписали 9 новых фамилий. Среди наиболее ощутимых потерь – Булеза, Твердохлеб, Гечев, Панасенко, Одарюк, Ралюченко. Лучшие новички – Вакула и Устименко.

Минай продолжает работать в схеме 5-3-2, но это вряд ли интересует даже руководство. Главное, что удалось продать Твердохлиба – Кривбасс отгрузил за Егора от 200 до 300 тысяч евро. Можно немного докинуть и спокойно прожить год в Первой лиге.

Кадровая ситуация

Травмированы: Леднев, Третьяков, Когут – Воробчак

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Минай

СК Днепр-1: Волынец – Адамюк, Сваток, Сарапий, Кравец – Бабенко – Гуцуляк, Пихаленок, Рубчинский, Очеретько – Филиппов

Минай: Бандура – Чуев, Прокопчук, Немчанинов – Дмитрук, Витенчук, Петько, Корнийчук – Матюшенко – Вакула, Устименко

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Осенью Минай просто был слабеньким, а теперь закарпатцев вообще ни во что не ставят. В этом и кроется главная опасность для соперников "лис". СК Днепр-1 – не Ман Сити, чтобы уверенно вскрывать "автобусы", а гости будут играть именно в нем. Тем не менее, любая неудача "желто-черных" в этой встрече станет сенсацией.

Верес – Колос

Ровенчане за зиму пытались усилиться по всем направлениям. Во-первых, клуб пригласил современных специалистов в тренерский штаб и менеджмент (в частности, появились молодые аналитики). Во-вторых, увеличил кадровую глубину – Верес арендовал Янакова, Морозко и Шастала у Полесья, взял на контракт Смияна, Банаду и Мельника, и даже подписал черногорского форварда.

Кто-то из них ворвался в основу (в частности, Банада и Шастал), кому-то придется конкурировать. Главное, что у Сергея Лавриненко появилось пространство для маневра. Трудно сказать, насколько это помогло, однако на сборах "народный клуб" не проиграл ни одного из семи спаррингов.

Колос, как один из самых богатых представителей УПЛ, раскошелился на литовского форварда Паулаускаса – за него выплатили аж 300 тысяч евро. Трансфер стал самым дорогим в истории клуба. Также ковалевцы арендовали Топалова, которого с ходу начали наигрывать на правом фланге атаки. Распрощаться пришлось с Золотовым (незаметная потеря) и Мякушко (неприятная) – зато после травмы восстановился Цуриков.

Ярослав Вишняк осенью запомнился ультрапрагматичным футболом. Колос за 17 туров забил всего 11 голов, однако и пропустил всего 10 – это худший и лучший показатели в текущем сезоне УПЛ. За таким футболом было трудно наблюдать, однако сейчас может быть веселее. Тренерский штаб перешел с 3-4-3 на 4-2-3-1, начал наигрывать Тотовицкого в роли десятки и стал доверять 21-летнему вингеру Великану.

Кадровая ситуация

Травмированные: Рангел (Колос)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Верес – Колос

Верес: Когут – Балан, Курко, Сезар, Шевченко – Шастал, Банада, Кучеров, Дахновский – Сикейра, Гайдучик

Колос: Фесюн – Лучкевич, Бурда, Бондаренко, Цуриков – Демченко, Ориховский – Топалов, Тотовицкий, Великан – Паулаускас

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Обновленная версия Колоса обещает более агрессивный футбол, но хватит ли его для преодоления сопротивления Вереса? Вопрос открытый. Ровенчане на сборах никому не уступали, да и вообще их место в таблице должно было бы быть выше. Кроме того, Сергей Лавриненко отмечается хорошим гейм-менеджментом.

В теории, ковалевцы должны были бы победить за счет более мощного состава, но "народный клуб" тоже усилился. Именно поэтому мы воздержимся от прогноза на матч. Это будет типичная низовая игра УПЛ, в которой все решится рандом.

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