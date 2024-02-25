Український голкіпер Вереса Арсеній Коркодим продовжить кар'єру у Кремені, повідомляє офіційний сайт рівнян.

Представник Першої ліги відпустив свого форварда в Європу – він став четвертим українцем в іменитому клубі

21-річний воротар перебрався до представника Першої ліги на правах оренди. Угода розрахована до кінця сезону.

Нагадаємо, Коркодим – вихованець Волині, де й розпочав професіональні виступи (саме під час гри за луцький клуб йому довелось спробувати себе у нападі). У Верес Арсеній перейшов у липні 2022 року. У поточному сезоні не провів за головну команду рівнян жодного матчу.

До слова, восени минулого року голкіпер Вереса став віце-чемпіоном світу у складі студентської збірної України. Transfermarkt оцінює його у 50 тисяч євро.

Кремінь на зимову паузу пішов на 8-й сходинці турнірної таблиці групи Б і навесні боротиметься за збереження прописки у другому за силою дивізіоні у Групі виживання.

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