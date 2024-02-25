Украинский нападающий МФК Металлург Глеб Толок продолжит карьеру в Дунайской Стреде, сообщает пресс-служба запорожского клуба.

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18-летний форвард будет выступать за словацкий клуб на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца текущего года.

Напомним, Толок – воспитанник МФК Металлург. В текущем сезоне за главную команду запорожцев в Первой лиге провел 6 матчей (1 мяч), за вторую команду во Второй лиге оформил 4 гола и 1 ассист в 11 поединках. Transfermarkt оценивает его в 10 тысяч евро.

К слову, Глеб станет уже четвертым украинцем в словацком клубе – ранее туда перешли Тарас Качараба и Игорь Харатин, а спортивным директором является Глеб Платов.

Дунайска Стреда после 20-ти туров идет в турнирной таблице чемпионата Словакии на четвертой строчке, набрав 35 очков.

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