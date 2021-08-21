В рамках 5-го тура УПЛ Верес встретится с Минаем, а СК Днепр-1 примет Рух. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Верес – Минай

Верес вернулся / дебютировал в УПЛ, но за четыре тура команда Юрия Вирта так и не добыла ни одной победы. Правда, и ужасным старт ровенчан не назвать – разгром от Динамо вспоминать нет смысла, а при поражении от Руха явно провальными были только первые 10-15 минут. Оба поединка проходили на выезде, а вот на своём поле в Луцке "народный клуб" выдал две конкурентных встречи с приличными шансами на победу – с Колосом была зафиксирована нулевая ничья, а Ворскла откровенно "отскочила" во втором тайме.

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Пока что игру Вереса нельзя назвать яркой. Ровенчане демонстрируют типичный андеграундный футбол с большим количеством длинных передач, контратак и борьбы при невысокой точности передач и остроте моментов. Юрий Вирт прагматично ставит набор очков – и для первого года в УПЛ такой подход можно оправдать. Команде нужно привыкнуть к новым требованиям и сохранить прописку в элите, а уже потом думать о красоте.

Минай ещё месяц назад казался сладкой булочкой даже для Вереса. Никто не ожидал, что коллектив, собранный за несколько дней до старта чемпионата, наберёт четыре очка в матчах против Александрии и Зари, а также избежит разгрома от Динамо. Конечно, подопечные Василия Кобина демонстрировали футбол, который никак нельзя назвать привлекательным, но его тактика эффективна: команда обороняется в 5 защитников и ведёт бешенное количество единоборств, иногда побеждая в 80% дуэлей, а в атаке "лисы" надеются на забросы сяча вперёд – там за него цепляются крепкий Селезнева и быстроногий Билоног. PROFIT!

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Вопрос заключается лишь в том, насколько хватит такого Миная. Отсутствие полноценных сборов и функциональный дисбаланс точно даст о себе знать – как правило, он догоняет осенью. По ходу сезона закарпатцам будет не так весело, как на его старте, поэтому сегодня жизненно необходимо набирать очки. Как можно больше очков.

Кадровая ситуация

Травмированные: С. Шестаков, Данилюк (Верес)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Верес – Минай

Верес: Когут – Солдат, Мельник, Гончаренко, Немчанинов – Е. Пасич, Кучеров, Полюлях, Г. Пасич – Сергийчук, Гегедош

Минай: Кучер – Кныш, Горин, Векляк, Лиховидько, Багайоко – Хахлёв, Петрусенко, Байдал – Селезнев, Билоног

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Обе команды демонстрируют закрыт стиль игры. Обе пытаются взять своё благодаря контратакам. Верес выглядит динамичнее и острее, но Минай превосходит в качестве завершения и игровой стабильности. Ровенчане убедительнее выступают в Луцке, однако закарпатцы отобрали очки у Зари на выезде – а это серьёзно.

Словом, команды равны, а сегодня на них ещё и большая ответственность давит. Именно поэтому наиболее вероятным результатом кажется ничья.

СК Днепр-1 – Рух

В Днепре будет проведен один из самых интересных матчей тура, ведь обе команды славятся прогрессивными тактическими идеями и имеют довольно сильные составы. При этом обоим коллективам не хватает стабильности как по ходу чемпионата, так и по ходу отдельных матчей – хотя от обеих ожидают борьбы за еврокубки. Львовяне даже тренера уже успели сменить, назначив опытного Леонида Кучука.

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СК Днепр-1 перед стартом сезона вообще короновали на бронзовые медали, но реальность снова оказалась хуже ожиданий "желто-чёрных". Уже в 1-м туре они расписали боевую ничью с Ворсклой, забив гол из офсайда, а неделю назад подопечные Игора Йовичевича уступили черниговской Десне – в обоих случаях днепровцы провалили первый тайм, демонстрируя мощный (но неоднозначный) футбол после перерыва. С Мариуполем всё получилось наоборот – СК разрывал азовцев, но во втором тайме расслабился, пропустив гол. Лишь с разобранным Черноморцем проблем не возникало.

"Спортклубовцы" действительно демонстрируют прогрессивный футбол, но нестабильность и явная зависимость от настроения Довбика вряд ли позволяет надеяться на Лигу Европы. Если "желто-чёрные" действительно хотят побороться за топ-3, то необходимо проявить характер. Рух очки дарить не собирается.

Львовяне провалили первые два тура, потерпев поражения от Металлиста 1925 и Ворсклы. За это Иван Федык расплатился должности главного тренера – на его место пришел Леонид Кучук, с которым команда сразу победила Верес. После матча футболисты наперегонки нахваливали нового коуча за тактическую подготовку, но уже во втором поединке под руководством белоруса Рух расписал нервную ничью с Колосом. В обоих случаях футбол "желто-чёрных" выглядел перспективно, но нестабильно.

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В атаке у Руха всё довольно неплохо, но команду губит невнятная оборона – в четырёх турах УПЛ львовяне пропустили шесть голов. Кроме того, присутствуют определенные проблемы с психологией. В матче против Вереса подопечные Леонида Кучука ощутимо сбавили обороты после второго гола, а с Колосом футболисты потеряли инициативу после удаления в составе соперника. Со временем это должно пройти, ведь белорусский коуч имеет крутой нрав, однако прямо сейчас Рух остаётся уязвимым.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: Ди Франко, Пихалёнок (СК Днепр-1)

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Рух

СК Днепр-1: Паст – Кравченко, Сваток, Адамюк, Дубинчак – Джурасек, Игнатенко – Назаренко, Когут, Чуже – Довбик

Рух: Панькив – Гагун, Белый, Дидык, Мысык – Мартынюк – Бойчук, Ориховский, Федорчук, Климчук – Борячук

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

СК Днепр-1 называют фаворитом. Команда в первых турах выглядела агрессивнее Руха, а львовяне ещё и слабо играют на выезде – в последних пяти матчах в гостях "желто-чёрные" не одержали ни одной победы (3 поражения и 2 ничьи). Впрочем, не стоит забывать, что днепровцы остались без ведущего центрхава, а Леонид Кучук подтянул тактическую подготовку руховцев.

При этом оба коллектива имеют проблемы с психологией. Оборона у них тоже одинаково дырявая, а в целом коллективы более-менее равны. Именно поэтому есть смысл поставить на ничью в Днепре.

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