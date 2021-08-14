"Это, наверное, первый случай, когда я всем доволен, кроме результата. Думаю, мы сегодня наиграли на победу. Первый тайм был более ровным, было много борьбы, мы пытались играть быстро и агрессивно. Имели полумоменты, но нам не хватало креатива.

Верес – Ворскла – 1:1 – видео голов и обзор матча

Вторым таймом я доволен полностью. Считаю, что мы полностью переиграли Ворсклу, только не переиграли по счету. Футболисты Вереса сейчас вышли на хороший физический уровень. Хочется еще добавить в мастерстве. Но по самоотдаче претензий у меня нет. Я считаю, что мы потеряли сегодня два очка.

Паненка Сергийчука во время выполнения пенальти? Мы не тренируем одиннадцатиметровых. Если он не забил, значит так, а если бы забил, был бы героем. Это ключевой момент. Забили бы мы пенальти, то, думаю, удержали бы победу. Футболисты расстроились, хотя казалось бы ничья с серьезным противником. Но все же, думаю, задачу на сезон мы выполним.

В защите мы сыграли идеально, я даже не помню серьезных моментов у Ворсклы. С каждой игрой мы будем добавлять и играть увереннее. Нам есть куда расти", – заявил Вирт в эфире Футбол 2.

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Видео паненки Сергийчука: