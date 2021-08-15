"В такую жару непросто было играть обоим командам. Вышла боевая игра. Удаление соперника сыграло с нами злую шутку. Потеряли концентрацию. Своим низким контролем мяча сами себя прижали к воротам.

Колос – Рух – 1:1 – видео голов и обзор матча

Конечно, игроки Колоса мощнее нас, но отнюдь не быстрее. Надо было контролировать игру в средней зоне или зоне высокого прессинга. Соперник удачно воспользовался стандартными положениями и длинными диагональными передачами. В моменте пропущенного гола проиграли игру по подбору. Вроде накрывали этот удар, а затем пошел рикошет, а там как повезет. Отскочил мяч к сопернику... Надо понимать, если очень низко садишься к своим воротам, то есть большой риск пропустить.

Ничья закономерна, в Ковалевке будет непросто играть каждому. Спасибо своим ребятам, что играли с позиции силы. Даже одно очко это для нас хороший результат. Мы только разбегаемся", – цитирует Кучука официальный сайт Руха.

Колос в меньшинстве спас ничью против Руха

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