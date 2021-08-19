"Почему долго тянулся трансфер? Так получилось, ведь Десна хотела несколько задержать меня в команде. Переговоры продолжались, думаю, они хотели, чтобы я еще несколько туров за них провел. Якобы обо всем договорились, но все никак не могли поставить последнюю точку.

Гуцуляк официально стал игроком СК Днепр-1

Уже все документы подписаны. Я рад, что могу одеть футболку СК Днепр-1. Игор Йовичевич сыграл в этом большую роль. Он является первым моим тренером в большом футболе, взял меня из команды U-19, я при нем дебютировал и сделал большой шаг в карьере. Это был большой плюс для того, чтобы я перешел сюда.

Нет никаких проблем. Коллектив хороший, многих ребят я знаю. Играли в сборных с Пихаленком, Довбиком, Сватком, Лучкевичом. Все ребята положительные, поэтому, думаю, проблем с адаптацией не будет", – цитирует Гуцуляка сайт СК Днепр-1.

Напомним, 23-летний хавбек покинул Десну и подписал контракт со "спортклубовцами" на 4 года. До этого успел поиграть еще в Карпатах и ​​Вильярреале.

Десна в сумасшедшем матче с двумя удалениями дожала СК Днепр-1 и возглавила турнирную таблицу УПЛ