Верес – Минай

Верес повернувся / дебютував в УПЛ, але за чотири тури команда Юрія Вірта так і не здобула жодної перемоги. Щоправда, і жахливим старт рівнян не назвати – розгром від Динамо брати до уваги немає сенсу, а при поразці від Руха явно провальними були лишень перші 10-15 хвилин. Обидва поєдинки відбувались на виїзді, а от на власному полі в Луцьку "народний клуб" видав дві конкурентних зустрічі з пристойними шансами на перемогу – з Колосом була зафіксована нульова нічия, а Ворскла відверто "відскочила" в другому таймі.

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Поки що гру Вереса не можна назвати яскравою. Рівняни демонструють типовий андеграундний український футбол з великою кількістю довгих передач, контратак і боротьби при невисокій точності передач та гостроті моментів. Юрій Вірт прагматично ставить на набір очок – і для першого року в УПЛ такий підхід можна виправдати. Команді потрібно звикнути до нових вимог і зберегти прописку в еліті, а вже потім думати про красу.

Минай ще місяць тому здавався солодкою булочкою навіть для Вереса. Ніхто не очікував, що колектив, зібраний за кілька днів до старту чемпіонату, набере чотири очки у матчах проти Олександрії та Зорі, а також уникне розгрому від Динамо. Звісно, підопічні Василя Кобіна демонстрували футбол, який ніяк не можна назвати привабливим, але його тактика ефективна: команда обороняється в 5 захисників і веде шалену кількість єдиноборств, іноді перемагаючи у 80% дуелей, а в атаці сподівається на закидання м'яча уперед – там за нього чіпляється кремезний Селезньов або прудконогий Білоног. PROFIT!

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Питання полягає лишень у тому, наскільки вистачить такого Миная. Відсутність повноцінних зборів та функціональний дисбаланс точно дасть про себе знати – як правило, він наздоганяє восени. По ходу сезону закарпатцям буде не так весело, як на його старті, тож сьогодні життєво необхідно набирати очки. Якомога більше очок.

Кадрова ситуація

Травмовані: С. Шестаков, Данилюк (Верес)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Верес – Минай

Верес: Когут – Солдат, Мірошник, Гончаренко, Немчанінов – Є. Пасіч, Кучеров, Полюлях, Г. Пасіч – Сергійчук, Гегедош

Минай: Кучер – Книш, Горін, Векляк, Лиховидько, Багайоко – Хахльов, Петрусенко, Байдал – Селезньов, Білоног

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Обидві команди демонструють закритий стиль гри. Обидві намагаються взяти своє завдяки контратакам. Верес виглядає динамічніше й гостріше, але Минай переважає у якості завершення та ігровій стабільності. Рівняни переконливіше виступають у Луцьку, однак закарпатці відібрали очки у Зорі на виїзді – а це серйозно.

Словом, суперники рівні, а сьогодні на них ще й велика відповідальність тисне. Саме тому найбільш вірогідним результатом здається нічия.

СК Дніпро-1 – Рух

У Дніпрі буде проведений один із найцікавших матчів туру, адже обидві команди славляться прогресивними тактичними ідеями й мають доволі сильні склади. При цьому обом колективам не вистачає стабільності як по ходу чемпіонату, так і по ходу окремих матчів – хоча від обох очікують боротьби за єврокубки. Львів'яни навіть тренера вже встигли змінити, призначивши досвідченого Леоніда Кучука.

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СК Дніпро-1 перед стартом сезону взагалі коронували на бронзові медалі, але реальність знову виявилась гіршою за очікування "жовто-чорних". Вже у 1-му турі вони розписали бойову нічию з Ворсклою, забивши з офсайду, а тиждень тому підопічні Ігора Йовічевіча програли Десні – в обох випадках дніпровці провалили перший тайм, демонструючи потужний (але неоднозначний) футбол по перерві. З Маріуполем все вийшло навпаки – СК розривав азовців, але в другому таймі розслабився, пропустивши гол. Лишень з розібраним Чорноморцем проблем не виникало.

"Спортклубівці" дійсно демонструють прогресивний футбол, але шалена нестабільність та явна залежність від настрою Довбика навряд чи дозволяє сподіватись на Лігу Європи. Якщо "жовто-чорні" дійсно бажають поборотись за топ-3, то необхідно проявити характер. Рух очки дарувати не збирається.

Львів'яни провалили перші два тури, зазнавши поразок від Металіста 1925 та Ворскли. За це Іван Федик розплатився посадою головного тренера – на його місце прийшов Леонід Кучук, з яким команда одразу перемогла Верес. Після матчу футболісти наввипередки нахвалювали нового коуча за тактичну підготовку, але вже у другому поєдинку під керівництвом білоруса Рух розписав нервову нічию з Колосом. В обох випадках футбол "жовто-чорних" виглядав перспективно, але нестабільно.

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В атаці у Руха все доволі непогано, але команду губить невиразна оборона – у чотирьох турах УПЛ львів'яни пропустили шість голів. Крім того, присутні певні проблеми з психологією. У матчі проти Вереса підопічні Леоніда Кучука відчутно збавили оберти після другого голу, а з Колосом футболісти втратили ініціативу після вилучення у складі суперника. З часом це повинно пройти, адже білоруський коуч має крутий норов, однак прямо зараз Рух залишається вразливим.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Ді Франко, Піхальонок (СК Дніпро-1)

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Рух

СК Дніпро-1: Паст – Кравченко, Сваток, Адамюк, Дубінчак – Джурасек, Ігнатенко – Назаренко, Когут, Чуже – Довбик

Рух: Паньків – Гагун, Білий, Дідик, Мисик – Мартинюк – Бойчук, Оріховський, Федорчук, Климчук – Борячук

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

СК Дніпро-1 називають фаворитом пари. Команда в перших турах виглядала агресивніше за Рух, а львів'яни ще й слабенько грають на виїзді – в останніх п'яти матчах у гостях "жовто-чорні" не здобули жодної перемоги (3 поразки та 2 нічиї). Втім, варто не забувати, що дніпровці залишились без провідного центрхава, а Леонід Кучук підтягнув тактичну підготовку рухівців.

При цьому обидва колективи мають проблеми з психологією. Оборона у них теж однаково дірява, а загалом колективи більш-менш рівні. Саме тому є сенс поставити на нічию у Дніпрі.

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