"Очень тяжелый матч выдался. На этой неделе был сложный для нас график, 3 дня назад играли с чемпионом прошлого сезона, теперь с бронзовым призером. Это ведущие команды Украины, поэтому, соответственно, были сложные поединки.

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Плюс дальние переезды, минимум тренировок удалось провести, ведь большинство времени было оставлено в пути. Я благодарен нашим футболистам, которые, несмотря на плотный график, вышли, боролись и отдали все силы, чтобы дойти до конца. Цели на сезон? Закрепиться в УПЛ и не быть аутсайдером, быть ближе к зоне еврокубков.

Как влился в команду Селезнев? Все хорошо, мы довольны его отношением к тренировкам, играм и подготовке. Все на должном уровне. Он на каждую игру выходит с зарядом на максимальный результат", – цитирует Цымбала официальный сайт Зари.

Напомним, Евгений Селезнев после полугодовой паузы без футбола перебрался в Минай, за который уже успел провести 3 матча в Премьер-лиге – пока без результативных действий.

Минай удержал ничью с Зарей – у луганчан лишь одна победа в 4-х стартовых турах УПЛ