Венгер стал основным претендентом на пост тренера сборной Японии

Бывший наставник лондонского Арсенала Арсен Венгер вскоре может возглавить сборную Японии, которая дошла до 1/8 финала чемпионата мира-2018.

Футбольная ассоциация Японии определилась с фаворитом на пост главного тренера национальной команды, сообщает Daily Mail.

По информации издания, им стал 68-летний Арсен Венгер, который в мае покинул Арсенал. Француз имеет опыт работы в Стране восходящего солнца. В сезоне 1995/96 он работал с Нагоей Грампус. Тогда клуб завоевал два трофея под руководством именитого тренера.

Должность тренера сборной Японии стала вакантной после отставки Акиры Нишино, который тренировал сборную на ЧМ-2018. Под его руководством "синие самураи" вышли в 1/8 финала Мундиаля, где в драматической борьбе уступили сборной Бельгии (2:3). Ранее сообщалось, что Юрген Клинсманн может возглавить сборную Японии. Немецкий специалист находится без работы с 2016 года.

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