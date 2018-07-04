Клинсманн может возглавить сборную Японии

Экс-наставник сборной США Юргенн Клинсманн может тренировать сборную Японии.

Бывший наставник сборной США Юрген Клинсманн возглавляет список из кандидатов на пост главного тренера национальной команды Японии, утверждает ESPN US.

Нынешний наставник сборной Японии Акира Нишино возглавил команду в апреле и подписал с федерацией футбола страны краткосрочный контракт, рассчитанный до окончания чемпионата мира-2018.

Ожидается, что сделка со специалистом не будет продлена и об его уходе будет объявлено в течение нескольких дней. Федерация готова предложить Клинсманну зарплату в размере 2 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что Клинсманн может возглавить Нант. Немецкий специалист за свою тренерскую карьеру успел поработать со сборными Германии и США, а также Баварией.

ЧМ-2018: Англия поборола свое главное проклятие, Саутгейт реабилитировался, а за этим наблюдали более 24 млн англичан