Нишино покинул сборную Японии после успеха на ЧМ-2018

Акира Нишино больше не будет тренировать сборную Японии, которую вывел в плей-офф чемпионата мира-2018.

"В конце июля контракт Нишино со сборной завершает действие. Продлевать его не будут, он покинет свой пост", – рассказал председатель японской федерации Кодзи Тасима в комментарии Kyodo.

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63-летний специалист возглавил "синих самураев" в апреле после отставки Вахида Халилходжича. Это назначение с начала считалось временным, ведь Нишино был функционером местной федерации. Однако, на ЧМ-2018 сборная Японии под его руководством неожиданно прошла групповой этап, а в 1/8 финала только в драматической концовке уступила бельгийцам.

Имя преемника Акиры Нишино в должности пока неизвестно. Ранее сообщалось, что Юрген Клинсманн может возглавить сборную Японии. Немецкий специалист находится без работы с 2016 года, когда покинул сборную США.