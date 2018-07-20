Венгер став основним претендентом на посаду тренера збірної Японії

Колишній керманич лондонського Арсенала Арсен Венгер невдовзі може очолити збірну Японії, яка дійшла до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.

Футбольна асоціація Японії визначилася з фаворитом на посаду головного тренера національної команди, повідомляє Daily Mail.

За інформацією видання, ним став 68-річний Арсен Венгер, який у травні покинув Арсенал. Француз має досвід роботи в Країні сонця, що сходить. У сезоні 1995/96 він працював із Нагоєю Грампус. Тоді клуб здобув два трофеї під керівництвом іменитого тренера.

Посада тренера збірної Японії стала вакантною після відставки Акіри Нішіно, який тренував збірну на ЧС-2018. Під його керівництвом "сині самураї" вийшли до 1/8 фіналу Мундіалю, де в драматичній боротьбі поступилися збірній Бельгії (2:3). Раніше повідомлялося, що Юрген Клінсманн може очолити збірну Японії. Німецький спеціаліст перебуває без роботи з 2016 року.

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