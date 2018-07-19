Критика, политика, VAR: первая пресс-конференция Луиса Энрике в статусе тренера сборной Испании

Новоиспечённый главный тренер сборной Испании Луис Энрике пообщался с журналистами во время своей презентации в новом статусе.

– Чего не хватает команде и что можете ей дать вы?

– Мы посмотрим на то, что произошло в прошлом. Но я хотел бы отметить работу Лопетеги и Йерро. Линия, разделяющая успех и провал, очень тонкая и они проделали отличную работу. Несмотря на подбор исполнителей, мы уже три крупных турнира подряд завершаем без титула и это показывает, насколько трудно его завоевать. Все события мы рассмотрим индивидуально и проанализируем, что будет лучшим для будущего национальной команды.

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– Каким будет ваш тренерский стиль?

– Я очень близок с игроками. Это одно из тех, что мне больше всего нравится. Игроки обычно имеют индивидуальное видение, а я – коллективное. Будут ситуации, в которых мы сможем договориться, будут и таке, в каких нет. Моя цель – облегчить жизнь игрокам. У нас есть замечательные игроки, которые дают нам надежду на будущее, которые могут создать на поле много проблем сопернику.

– Что для вас значит быть тренером сборной Испании?

– Представлять нашу страну. Как тренер я всегда говорил, что хочу быть ответственным за национальную команду.

– Вы измените испанский стиль?

– Он может быть развит. Подобное было в Барселоне: они имели уникальный стиль и не завоевали ни одного трофея в сезоне, предшествовавшем моему приходу. Мы будем поддерживать стиль, это профиль, который подходит игрокам, но с некоторыми настройками: улучшение прессинга, надежнее защита, создание большего количества моментов. Национальная команда должна быть столь же привлекательной, как и клуб, несмотря на то, что игроки будут в моем распоряжении всего неделю.

– Вы попробуете уговорить Пике вернуться?

– Это частный случай, свою позицию он уже высказал. Мы будем рассматривать индивидуально все случаи. Пике демонстрирует свой уровень выступлений и я хотел бы иметь доступными всех игроков, но мы должны видеть каждого игрока и уважать их решение. Посмотрим.

– Будет ли смена поколений?

– Я не являюсь фаном слова "провал", но результаты действительно не впечатляют. Мы обязаны игрокам. Никакой революции не будет, будет эволюция. Появятся игроки, которым нужно доверять, и мы должны быть как можно более справедливыми ко всем футболистам.

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– Останется ли Рамос капитаном, а Де Хеа основным вратарем?

– Есть кое-что, что мы изменим в основе. Капитанами всегда были игроки, которые провели больше матчей, и я не собираюсь этого менять. У меня нет никаких проблем с кем-либо из игроков. У меня нет проблем с Рамосом. В федерации происходит много изменений, но это не повлияет на игроков.

– Вас не раздражает критика?

– Я ничего не слышал, поэтому не очень. Я не антимадридист и не анти-что угодно. Я хочу представлять испанский футбол как можно лучше.

– Вы уже держите в голове свой стартовый состав?

– У меня в голове список из 70-ти имен. Между чемпионатом мира, предсезонными турне, суперкубками. Мне приходится учитывать многие факты.

– Что вы думаете о VAR?

– Я полностью поддерживаю технологию. По моему мнению, она помогает арбитрам, меньше нарушений, меньше времени на принятие решения, есть элемент волнения. Мне нравится.

– Какова ваша позиция по Каталонии?

– Я не собираюсь говорить о политических проблемах. Я горжусь тем, кем я есть – астурийцем, который жил в Каталонии и я горд быть испанцем. Я также считаю себя каталонцем.

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