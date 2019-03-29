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Великий архитектор: Симеоне готовится перестроить оборону за рекордные суммы – известны имена потенциальных новичков

12:29 127 Читати українською
Великий архитектор: Симеоне готовится перестроить оборону за рекордные суммы – известны имена потенциальных новичков
Потенциальные новички Атлетико / коллаж Marca

Летнее трансферное окно обещает быть невероятно насыщенным для мадридского Атлетико. Его наставнику Диего Симеоне по разным причинам придется полностью перестроить линию обороны.

У мадридского Атлетико на следующий сезон есть проблема там, где он всегда был силен во времена Диего Симеоне, считает издание Marca.

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Виной всему подтвержденный трансфер Лукаса Эрнандеса в мюнхенскую Баварию за 80 млн евро и уход Диего Година и Филипе Луиса из-за завершения действия их контрактов. "Эль Чоло" и "матрасники" должны изрядно потрудиться, чтобы найти замену игрокам, поскольку на сезон 2019/20 пока в распоряжении только Стефан Савич, Хосе Хименес, Хуанфран, Сантьяго Ариас и Шиме Врсалько, хотя из-за травмы будущее арендованного Интером игрока довольно туманно.

Немало имен уже связывали с Атлетико, среди них и тот, кого ждут больше всего – Маттейс Де Лигт. Центрбек Аякса попал на радар почти каждого топ-клуба Европы, что делает его подписания довольно сложным. За голландцем активно следила команда Андреа Берты (спортивного директора Атлетико – Футбол 24) и мадридцы не прочь его приобрести.

Но Де Лигт не единственный игрок Аякса, который может переехать в испанскую столицу, поскольку усилить команду Симеоне также может и Николас Тальяфико. Аргентинский защитник ранее уже высказал пожелание покинуть Амстердам этим летом и может играть роль, которая рискует стать проблематичной после ухода Филипе Луиса. Поговаривают, его фамилия обведена красным в списке Берты, и они провели несколько раундов переговоров в течение последних месяцев, а возможность оформить трансфер за 25 млн евро делает его переход привлекательным.

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Другой левый защитник в шорт-листе Атлетико – Алекс Теллес, контрактом которого с Порту предусмотрена клаусула в размере 40 млн евро, хотя "матрасники" попытаются немного уменьшить аппетиты "драконов". Соглашение 26-летнего защитника завершает действие в 2021 году, а сам он одна из потенциальных замен Филипе Луису.

Четвертым игроком с "списке ожидания" является Рубен Диаш. 21-летний центрбек Бенфики, очевидно, лучший вариант, чтобы заполнить пробел, который обязательно образуется после ухода Година. В Лиссабоне стремятся получить за молодого таланта не менее 40 млн евро.

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