Пике "зажег" на телешоу: "Сколько раз я тр**лся в этом месяце? Сантьяго Бернабеу также считать?"

Защитник Барселоны Жерар Пике стал гостем популярного испанского телешоу "La Resistencia" на Movistar +. ‏

Троллинг ведущего

"Я знаю, что ты поддерживаешь Атлетико. У меня был кусок сетки с последнего матча на Кальдероне, но я забыл его принести, впрочем, как и футболку сборной Каталонии. В итоге я пришел с пустыми руками.

Каталонское дерби

Фанаты Эспаньола – очень творческие люди. Они придумывают хорошие песни: "Пике – пе*ик", "У Шакиры есть хвост", "Отец твоего сына – Вакасо". Они сочетают все. Я сильно хохочу над этим.

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Прибыль

Я не буду выбирать. Я оставлю большее наследство, чем годовой бюджет Эспаньола. Это больше, чем 57 миллионов евро.

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Секс

"Сколько раз я тр**лся в этом месяце? Сантьяго Бернабеу также считать?

Группа Барселоны в Whatsapp

Она так и называется – Барса. А на фото стоит эмблема команды. Я сам создал этот чат. Да, мы очень креативные. Туда вовлечены все игроки, ведь важно создавать хорошую атмосферу. Иногда мы добавляем экспертов, которые поддерживают Реал, бросаем им изображения свиней, а затем удаляем из группы. Неймар? Нет, его здесь нет. В нашем коллективе пи**ец какая хорошая атмосфера.

Месси

Он – знатный "тролль" с очень ироничным юмором. Иногда его шутки оставляют вас без слов. Лео – вполне нормальный и современный парень. Да, он также пользуется Whatsapp, а не общается через смс-сообщения.

Бурха Иглесиас

Он создаст нам много проблем. С возрастом мне становится все труднее, сейчас я более жесткий. Надеюсь, что в следующем сезоне он будет играть в другой команде, например, в Сарагосе.

Арбелоа

Если он вернется в сборную Испании, я также это сделаю. Мы играли вместе много лет.

Ибрагимович

Этот чувак больше всего ценит деньги. Однажды он сказал, что деньги – не самое важное в нашей жизни. Нам просто отпали челюсти. А после паузы он добавил: "самое важное – это много денег". Знаменитое фото с Иброй? Были некоторые ласки (хохочет).

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