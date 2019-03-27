Бавария официально объявила о 80-миллионном трансфере Лукаса Эрнандеса

Защитник "матрасников" Лукас Эрнандес летом присоединится к мюнхенскому клубу.

Бавария в Twitter сообщила о переходе защитника Атлетико Лукаса Эрнандеса. Сообщается, что чемпион мира в составе сборной Франции станет игроком Баварии с 1 июля 2019 года. Контракт Эрнандеса рассчитан до лета 2024 года.

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Немецкий клуб заплатил Атлетико за Лукаса 80 млн евро. Отметим, что это самый дорогой трансфер Баварии в истории клуба.

"Сегодня очень важный день в моей карьере. Бавария один из топовых клубов в мира. Я горжусь тем, что у меня будет возможность помочь Баварии добывать трофеи.

Хотел бы поблагодарить Атлетико. Руководство, клуб, болельщиков, одноклубников за прекрасные 12 лет. Мадридский клуб навсегда останется частью меня", – сказал Эрнандес пресс-службе мюнхенцев.

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