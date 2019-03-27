Лукас Эрнандес после перехода в Баварию стал самым дорогим защитником мира – он уже не сыграет за Атлетико из-за травмы

Мюнхенский клуб сегодня объявил о трансфере защитника Атлетико Лукаса Эрнандеса.

Официальный сайт Баварии сообщил, что немецкий клуб заплатил за переход Лукаса 80 млн евро. Таким образом, Эрнандес стал самым дорогим защитником в истории по данным Transfermarkt

Бавария официально объявила о 80-миллионном трансфере Лукаса Эрнандеса

Ранее самым дорогим защитником мира считался Вирджил ван Дейк, который перешел в Ливерпуль из Саутгемптона за почти 79 млн евро.

Отметим, что во время медосмотра оказалось, что Эрнандесу необходима операция на колене, которая оставит его вне футбола до конца текущего сезона, а это значит, что свой последний матч в футболке Атлетико он уже сыграл.

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