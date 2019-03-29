Великий архітектор: Сімеоне готується перебудувати оборону Атлетіко за рекордні суми – відомі імена потенційних новачків

Літнє трансферне вікно обіцяє бути неймовірно насиченим для мадридського Атлетіко. Його керманичу Дієго Сімеоне через різні причини доведеться повністю перебудувати лінію оборони.

Мадридський Атлетіко на наступний сезон має проблему там, де завжди був сильний за часів Дієго Сімеоне, вважає видання Marca.

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Виною усьому підтверджений трансфер Лукаса Ернандеса до мюнхенської Баварії за 80 млн євро та відхід Дієго Годіна та Філіпе Луїса через завершення дії їхніх контрактів. "Ель Чоло" та "матрацники" повинні добряче попрацювати, щоб знайти заміну гравцям, оскільки на сезон 2019/20 наразі є лише Стефан Савіч, Хосе Хіменес, Хуанфран, Сантьяго Аріас та Шіме Врсалько, хоча через травму майбутнє орендованого Інтером гравця доволі туманне.

Чимало імен вже пов'язували з Атлетіко, серед них і той, на кого чекають найбільше – Маттейс Де Лігт. Центрбек Аякса потрапив на радар майже кожного топ-клубу Європи, що робить його підписання доволі складним. За нідерландцем активно слідкувала команда Андреа Берти (спортивного директора Атлетіко – Футбол 24) й мадридці не проти його придбати.

Та Де Лігт не єдиний гравець Аякса, який може переїхати до іспанської столиці, оскільки посилити команду Сімеоне також може і Ніколас Тальяфіко. Аргентинський оборонець раніше вже висловив побажання покинути Амстердам цього літа та може зайняти позицію, яка ризикує стати проблематичною після відходу Філіпе Луїса. Подейкують, його прізвище обведено червоним у списку Берти й вони провели кілька раундів перемовин упродовж останніх місяців, а можливість оформити трансфер за 25 млн євро робить його перехід привабливим.

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Інший лівий оборонець у шорт-листі Атлетіко – Алекс Теллес, контрактом якого з Порту передбачена клаусула в розмірі 40 млн євро, хоча "матрацники" спробують трохи зменшити апетити "драконів. Угода 26-річного оборонця завершує дію у 2021 році, а сам він є однією із потенційних замін Філіпе Луїсу.

Четвертим гравцем із "списку очікування" є Рубен Діаш. 21-річний центрбек Бенфіки, вочевидь, найкращий варіант, щоб заповнити прогалину, яка обов'язково утвориться після відходу Годіна. У Лісабоні прагнуть отримати за молодого таланта не менше 40 млн євро.

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