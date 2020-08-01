"Ведем некоторые трансферы": новый тренер нашел в Динамо лучшего учителя и легенду МЮ – амбициозные цели и ЛЧ

Огнен Вукоевич теперь еще и тренер, который будет помогать Мирчи Луческу в Динамо. Легенда киевского клуба возвращается в Украину на постоянное работу, но не оставляет направления трансферов и сборной Хорватии.

Более 200 матчей, 17 голов, 12 ассистов, титул чемпиона Украины с отрывом в 15 очков от Шахтера, игра на групповом этапе Лиги чемпионов и полуфинал Кубка УЕФА. Огнен провел добротный кусок карьеры в Киеве. Теперь Динамо возвращает Вукоевича уже в тренерский штаб Луческу. Экс-опорник сборной Хорватии считает, что сбылась его самая лучшая мечта. Хотя, возможно, кое-где и лукавит, ведь ранее заявлял о желании возглавить киевский клуб самому. Sportske Jjutarnji и телеканал HRT на этой неделе взяли интервью у Вуко по случаю больших изменений в его жизни.

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Первенство Украины стартует уже в 20-х числах августа. Суперкубок против Шахтера запланирован на 25 августа. Из-за коронавируса COVID-19 киевляне недолгую подготовку к новому сезону планируют провести на своей базе. Вукоевич возвращается туда, где провел 7 лет, хотя последние 2 сезона он уже работал скаутом для столичного клуба, следя за лучшими игроками Хорватии и соседних стран. Но на прошлой неделе получил звонок, который резко изменил все планы. Еще пару недель назад все его помысли были вокруг перенесенного на 2021 год Евро-2020 и работы с юными талантами своей страны.

Сейчас хорватские СМИ называют решение 36-летнего специалиста "большим тренерским шагом, за которым стоит следить повнимательнее". Вукоевич величает Луческу, которому теперь будет ассистировать, "Алексом Фергюсоном Балкан и Восточной Европы". Видит его специалистом мирового уровня, тренировавшим много больших клубов и сборных. Огнен с невероятным энтузиазмом подходит к работе, осознает, что ее будет очень много, но стремится учиться у домнула Мирчи и грозит поколебать лидирующие позиции Шахтера в Украине в ближайшее время.

"Да, это будет требовать серьезных жертв, огромный объем работы впереди, но я живу футболом с 00 до 24 часов, с нетерпением жду каждой тренировки и матча, каждый теоретического занятия и анализа. Первая цель – это Лига чемпионов, пройти квалификацию. Далее уже попробовать отобрать титул у Шахтера, который в этом году был лучше. И не забываем о Кубке, который всегда интересен здесь. На трех фронтах будет тяжело".

"Президент клуба Игорь Суркис позвонил мне и предложил эту должность. Я ответил, что ему сначала нужно связаться с Хорватским футбольным союзом (HNS), поскольку я тренирую молодежную сборную U-20 и работаю скаутом-разведчиком у главного тренера национальной команды Златко Далича , "записываю" матчи наших соперников. Суркис сделал это, пообщавшись с президентом HNS Давором Шукером и исполнительным директором Марьяном Кустичем. Так что я получил "зеленый свет" от лидеров нашего Союза относительно своего трудоустройства в Динамо.

Я благодарен им и считаю, что это хорошо для нас. Как для HNS, так и для меня, поскольку с таким опытным всемирно известным тренером топ-уровня, как Луческу, я непременно многому научусь и смогу прогрессировать. Удастся ли выполнять все эти 3 функции одновременно? Верю, что так и будет. Что касается разведки, то очень важно, что остается еще много времени до Евро, я отвечал за "запись" национальной сборной Чехии. А молодежка сыграла свою последнюю игру в прошлом году в Албании, тогда как из-за пандемии коронавируса турнир в Дубае, где мы должны были играть, был отменен.

На матче сборной приходится перерыв в клубных соревнованиях, и я договорился с руководством Динамо, что смогу отлучаться на работу в HNS и таким образом выполнить свои обязательства. Я полон энергии, убежден – сделаю все, что меня ждет, качественно". Огнен много лет боролся против Луческу на поле. Теперь самые жаркие фанаты Динамо (хорватские журналисты видят причину в работе Мирчи тренером Шахтера) протестуют против его назначения. Можно ли как-то успокоить ситуацию?

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"Конечно. Потому что самым важным является результат. Когда будут хорошие результаты, болельщики примут Луческу. Румын является отличным тренером, способным достигать желаемого результата, а мы ведь замахиваемся на Лигу чемпионов. Динамо требуются успехи сразу же, а Луческу в этом – настоящий мастер. Кроме построения игры и результатов, он является прекрасным специалистом по раскрытию потенциала молодежи. Вспомним сколько хороших игроков он продвинул на более высокий уровень в Шахтере. Каждый человек должен ставить интересы клуба на первое место: не только мы, работники, но и наши фанаты".

По мнению Вукоевича Луческу – лучший выбор на данный момент, мол румын прекрасно знает положение дел в украинском футболе, а особенно – в Шахтере. Хорватский журналист Предраг Юришич полагает, что в свои "золотые" 75 Мирча не выглядит человеком, которому не хватает мотивации и энергии. А как насчет трансферного направления работы Вукоевича, который в последнее время искал игроков для Динамо на хорватском и в целом балканском рынке? "Сейчас это отодвинулось на задний план. Поскольку у меня здесь много работы.

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Моя самая большая мечта осуществилась, я получил то, чего хотел. Принимать участие в тренировочном процессе ежедневно, в каждой части подготовки к матчу. Этого только и не хватало в мозаике моих планов. Я работал и в качестве скаута, и в качестве тренера сборной, но это что-то совершенно новое. Получил возможность ежедневно находиться на поле, анализировать и готовить тренировки и матчи. Так что круг замыкается, это последний недостающий пазл в моем тренерском ремесле. И, конечно, не может быть учителя лучше, чем Луческу. Это, безусловно, мой самый большой выигрыш.

Планы привезти нескольких игроков из Хорватии? Хорватские футболисты всегда вызывают интерес у киевлян. Даже сейчас некоторых из наших игроков ведет селекция. Однако нынешнее трансферное окно – специфическое, поэтому не могу с уверенностью сказать, что переходы состоятся этим летом. Все может случиться". Известно, что Динамо пока что только избавляется от хорвата. С вице-чемпионом мира Пиваричем официально не продлили контракт.

Хотя он и не отрицает возможности возвращения в Киев, руководство выглядит менее заинтересованной стороной. В то же время один из лидеров одноименной загребской команды отказал Суркису несмотря на согласие чемпиона Хорватии на трансфер за немалую как для Динамо сумму. Правда там и без того существовал определенный риск – серьезная травма колена, которая часто не дает игрокам раскрыться на полную, а в этом случае помешала планам таланта переехать в топ-чемпионат.

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