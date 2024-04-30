Джонатан Та в следующем сезоне хочет руководить обороной в топ-клубе Германии.

Победа Байера в чемпионате Германии еще не сделала его одним из ведущих в мире. По крайней мере так считает центральный защитник леверкузенского клуба Джонатан Та.

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28-летний защитник хочет зарабатывать большие деньги и желает продолжить карьеру в одной из топ-10 команд. К таковым относится мюнхенская Бавария. По информации Sky Sport, уже состоялись переговоры между директором Баварии Максом Эберлем, спортивным директором Кристофом Фройндом и представителями игрока.

Сообщается, что в списке потенциальных претендентов на место в центре защиты мюнхенцев Та стоит под первым номером. На футболиста вышли сразу, как он заявил, что мечтает играть в одной из топ-10 команд мира.

Контракт Та с Байером завершается в 2025 году. Управляющий директор клуба Фернандо Карро сообщил изданию, что они хотят его продлить, но в случае отказа защитника выставят на трансфер. В Леверкузене планируют выручить за игрока минимум 20 миллионов евро.

В этом сезоне Та провел 41 матч, забил 6 мячей и отдал одну голевую передачу.

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