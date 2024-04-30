Житомирское Полесье существенно повысило шансы на получение путевки в еврокубки уже в год дебюта в Премьер-лиге. Отставание от четвертого "проходного" места, которое занимает Днепр-1, сократилось до трех очков.

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Улучшила турнирное положение Полесья победа над Ворсклой (1:0), которой команда Сергея Шищенко уступила в полуфинале розыгрыша Кубка. Теперь, по словам полузащитника житомирцев Александра Назаренко, каждый матч для них теперь – словно финал.

"Я очень счастлив, потому что победили дома, – цитирует Назаренко сайт Полесья. – Пришло много болельщиков, мы не могли их подвести. Ворскла – жесткий, неприятный соперник. В таких матчах побеждает тот, кто забьет.

У нас каждая игра – как финал. Голевой момент, в котором я забил, создал Эмиль Мустафаев. Мне осталось только подставить ногу".

До завершения чемпионата Полесью предстоит сыграть с Зарей, Кривбассом, Металлистом 1925 и Шахтером.

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