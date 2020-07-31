"Луческу может продать Цыганкова": состав и трансферы Динамо глазами ведущего СМИ, близкого к румыну

Молодая команда, выращенные клубом игроки и строгий трансферный бюджет. GSP не сулит сладкого будущего Луческу. Не стоит ожидать, что внезапно польются реки миллионов евро ради усиления Динамо. Хотя бы потому, что киевский клуб уже и забыл, когда в последний раз пробивался в групповой этап Лиги чемпионов. Главная звезда команды – 22-летний Виктор Цыганков. Вице-капитан может покинуть Киев уже в ближайшее время для увеличения трансферного бюджета. Однако здесь уже нужно рассчитывать на щедрых покупателей, а их количество значительно уменьшилось после кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса.

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Половине игроков вероятного стартового состава нет больше 23 лет, команда привыкла к системе игры 4-2-3-1, но она еще далека от своего пика. Этот приезд стал сложным вызовом для домнула Мирчи. Наверное еще более тяжелым, чем переход в Зенит, пишет румынское издание, которое первым опубликовало его письмо с желанием покинуть Динамо, чтобы не создавать проблем своим контроверсионным назначением. Директор GSP несколько лет назад даже был одним из немногих журналистов, которые приняли участие в документальном фильме "Феномен Луческу".

Цель – та же, что в 2004 году, когда приходил в Шахтер. С "горняками" он 25 раз обыгрывал Динамо (в частности, попрощался разгромом 3:0), 15 матчей проиграл и лишь 7 свел к ничьей. Теперь же пора прервать диктатуру уже донецкого клуба, которая продолжается в УПЛ добрых 4 сезона подряд. Румынский СМИ видит в основе 5 игроков U-23: Попову, Миколенко и Русину 21, Цыганкову 22, Шепелеву 23. А на скамейке запасных еще ж есть 19-летний Цитаишвили, Сирота, которому 20, и на год старше Шапаренко. Клубная академия стабильно поставляет воспитанников для главной команды. В этом контексте позитивным сигналом является и то, что Луче уже контактировал с тренером молодежки U-21, чтобы увидеть, какой еще потенциал скрывается на подходе.

Это не было бы чем-то новым и некомфортным для 75-летнего наставника, считает комментатор и аналитик местного телеканала Digi Sport. То же самое он уже делал в Динамо Бухарест и сборной Турции, правда с последней успеха не достиг. Под руководством Алексея Михайличенко киевляне чередовали 3 игровых схемы, начиная и заканчивая любимой для нового тренера 4-2-3-1. Изредка было место и для 4-4-3, 4-1-4-1 и 4-4-2, но с результативными нападающими как-то не складывалось, голевую мощь брали на себе полузащитники. Лучший бомбардир среди форвардов Беседин (8 голов) – в общем реестре лишь 5-й в списке снайперов.

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Вот почему Мистер должен попросить о новом №9, считает Даниэль Скорпие. На бумаге основным является Русин, альтернативами – Соль, Супряга, который возвращается из аренды, и Жерсон. Бюджет Динамо упал с 60 миллионов евро до 30-40, но денег на приобретение может серьезно прибавиться в случае продажи Цыганкова. По мнению Gazeta Sporturilor, Цитаишвили – один из первых, кто должен приветствовать Луческу, ведь он уже готов стать полноценной компенсацией потери Виктора. На левом фланге могут возникнуть проблемы из-за операции Вербича, вариантами замены которого портал называет Де Пену и Дуэлунда.

Также слева, но в защите двое игроков с туманным будущим. Контракт Пиварича подходит к концу, а приобретенный за 5 миллионов Сидклей может вернуться из аренды и стать единственным бразильцем Луческу (а сколько их было в Шахтере, отмечает румынский журналист!). Туда же могут переводить Караваева, чтобы оставлять на правом краю Кендзеру. В воротах главный Бущан, а Бойко лишь запасной. Первым выбором на атакующего хавбека в GSP видят Буяльского, а его конкурентами Шапаренко и Гармаша, хотя от себя добавим, что киевские перспективы Дениса также выглядят далеко не положительно.

По состоянию на сегодня издание оценивает основу следующим образом: Бущан – Караваев, Попов, Шабанов, Миколенко – Шепелев, Сидорчук – Цыганков, Буяльский, Вербич - Русин. Запас видят в целом предсказуемо, хотя здесь не учтены арендованные: Бойко – Кендзера, Бурда, Сирота, Сидклей – Кадири – Цитаишвили, Шапаренко, Де Пена – Фран Соль, Жерсон. Обращает на себя внимание появление правого защитника сборной Польши на скамейке запасных, хотя по количеству игрового времени в сезоне 2019/20 Томаш уступил только Шабанову. Средний возраст команды составляет 24,9 года. Динамо в глазах румынского автора – это 11 иностранцев, 13 сборников и 2 украинца, которые стоят вместе 25 миллионов евро по версии Трансфермаркт (Цыганков 16 и Миколенко 9).

Самый дорогой трансфер в истории клуба – Дьемерси Мбокани (11 млн евро), выше оказались аж 6 игроков Шахтера. За последние 4 сезона максимум расходов на одного футболиста – 6,5 млн евро за Супрягу. Не в курсе румыны, что Влад пришел еще и по какой-то не до конца понятной схеме (не)выплат. Самое дорогое приобретение Луческу обошлось в 25 млн евро (Бернард в Шахтер, 2013 год, покинул донецкую команду свободным агентом). Важный нюанс стратегии. Предыдущие 4 трансферных года Суркисов – сплошной плюс с уходами игроков и большая экономия по новичкам (разница составляет более 55 миллионов евро в пользу владельцев, не считая расходов на зарплаты).

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Только в 2018/19 (приняти во внимание суммы и данные Трансфермаркт) бюджет на трансферы (23,8 млн) превысил доходы по продажам (7,5). Было это после благоприятного предыдущего сезона, когда удалось выручить аж 42 миллиона. Однако те, кто пришел по требованию Хацкевича, в основном не закрепились в команде, а трое самых дорогих вообще провели этот год в других местах. Интересно, что несмотря на все это большинство источников, которые имеют инсайды в Динамо, рассказывают, что денег нет и не предвидится. Продолжится ли подобная финансовая политика? Важный вопрос, который прежде всего зависит от результата на стадии квалификации Лиги чемпионов 2020/21, но пока что инсайдеры намекают, что Луческу подобные правила игры (работа прежде всего с молодыми украинскими талантами и имеющимся материалом) не слишком смущают.