Динамо получило отказ от хорватского хавбека, которым интересовался Шахтер

Полузащитник загребского Динамо Никола Моро не заинтересован в переезде в чемпионат Украины.

Никола Моро отказался от перехода в киевское Динамо, которое было готово заплатить за игрока 7 миллионов евро, сообщает Sportske novosti.

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По информации издания, 22-летний хорват не заинтересован в переезде в холодную Украину, рассчитывая получить шанс перебраться в один из топ-чемпионатов. Однако, местные СМИ утверждают, что футболист еще может изменить свое решение.

Напомним, за Моро уже длительное время следит донецкий Шахтер, "горняки" даже пытались приобрести исполнителя прошлой зимой. В сезоне-2019/20 Никола провел в составе загребского Динамо 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

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