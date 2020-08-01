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Динамо получило отказ от хорватского хавбека, которым интересовался Шахтер

10:39 - Читати українською
Динамо получило отказ от хорватского хавбека, которым интересовался Шахтер
Никола Моро / Getty images

Полузащитник загребского Динамо Никола Моро не заинтересован в переезде в чемпионат Украины.

Никола Моро отказался от перехода в киевское Динамо, которое было готово заплатить за игрока 7 миллионов евро, сообщает Sportske novosti.

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По информации издания, 22-летний хорват не заинтересован в переезде в холодную Украину, рассчитывая получить шанс перебраться в один из топ-чемпионатов. Однако, местные СМИ утверждают, что футболист еще может изменить свое решение.

Напомним, за Моро уже длительное время следит донецкий Шахтер, "горняки" даже пытались приобрести исполнителя прошлой зимой. В сезоне-2019/20 Никола провел в составе загребского Динамо 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

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