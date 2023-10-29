"Ванат не сам упал. Это было видно для нас, но не для арбитра. Козыряцкий посчитал, что Владислав симулировал падение, но удар защитника по голеностопу Ваната был и, понятно, что тот потерял координацию в динамике движения и красиво упал.

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Тем не менее, главное не "красиво" или "не красиво", а то, что удар по ноге был, и VAR ему ничего не мог подсказать.

Тогда для чего этот VAR? Нужно расширять полномочия судей. Динамо осталось в меньшинстве, Козыряцкий не досмотрел – он должен был поставить штрафной удар в ворота Колоса. Интересно, как этот момент будет трактовать Комитет арбитров", – сказал Ступар в комментарии 1927.kiev.ua.

Напомним, Владислав Ванат на 63-й минуте упал в штрафной Колоса и получил вторую желтую карточку за симуляцию, оставив Динамо в меньшинстве. После матча Мирча Луческу обвинил арбитра в предвзятом судействе.

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