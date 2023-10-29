Колишній український рефері Мирослав Ступар переконаний, що Максим Козиряцький у матчі 12-го туру між Колосом та Львовом (1:1) припустився серйозної помилки.

"Ванат не сам впав. Це було видно для нас, але не для арбітра. Козиряцький порахував, що Владислав симулював падіння, але удар захисника по гомілкостопу Ваната був і, зрозуміло, що той втратив координацію в динаміці руху і красиво впав.

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Проте, головне не "красиво" чи "не красиво", а те, що удар по нозі був, і VAR йому нічого не міг підказати.

Тоді для чого цей VAR? Потрібно розширювати повноваження суддів. Динамо залишилося в меншості, Козиряцький не догледів – він мав поставити штрафний удар у ворота Колоса. Цікаво, як цей момент трактуватиме Комітет арбітрів", – сказав Ступар у коментарі 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, Владислав Ванат на 63-й хвилині впав у штрафному Колоса і отримав другу жовту картку за симуляцію, залишивши Динамо у меншості. Після матчу Мірча Луческу звинуватив арбітра в упередженому суддівстві.

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