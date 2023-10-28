Динамо подходило к выездному матчу против Колоса, имея два подряд поражения в УПЛ за спиной. Такого в истории киевлян еще не случалось. Вследствие этих неудач команда болталась на седьмой позиции, а тактические эксперты начали называть "бело-синих" середняками уровня восьмого места. Конечно же, подопечные Мирчи Луческу хотели остановить этот ужас любой ценой.

Вот только соперник был непростым. Ковалевцы в текущем сезоне проиграли только Кривбассу и Шахтеру, а в течение последних семи туров они не потерпели ни одного поражения. При этом подопечные Ярослава Вишняка имели только два пропущенных гола и один из самых низких показателей остроты ударов по собственным воротам – словом, с обороной здесь все в порядке.

Динамо же после потери Ярмоленко столкнулось с колоссальными проблемами в атаке. Что наиболее печально для киевлян, уже и аутсайдеры не боятся их прессинговать – а под давлением у гранда еще больше проблем. Была надежда, что хотя бы Колос со своим низким блоком этим не будет заниматься, однако хозяева сразу же начали накрывать заднюю линию "бело-синих". И делали это успешно.

Как следствие, в первом тайме Буяльский и Ванат остались отрезанными, а моментов киевляне почти не создавали. Первый нормальный эпизод произошел на 19-й минуте и сразу же завершился голом – Тымчик уже в фирменном стиле ворвался в штрафную с полуфланга, приняв проникающий пас от Караваева и пробив. Первая попытка была заблокирована, но со второй Александр прошил Фесюна. 0:1!

В компенсированное время подопечные Мирчи Луческу могли удвоить свое преимущество. Буяльский выполнил шикарный заброс на правый край штрафной площади, а Караваев выстрелил с лету – выше ворот. Вот и вся острота со стороны Динамо до перерыва.

Колос был даже немножечко острее. На 13-й минуте Кариока расшатал Тымчика и закрутил мяч в дальний угол, однако тот пролетел рядом со штангой. На 41-й Демченко зацепился за отскок в штрафной и выстрелил с рикошетом от Шепелева (Бущан вытащил), а последующий навес с углового замкнул Бурда – Бущан справился с ударом.

Отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе Динамо, однако оно держалось недолго. Уже через пять минут после возобновления игры счет сравнялся. Капитан Милько с левого фланга запустил мяч в район 11-метровой отметки, куда врывались два игрока Колоса – они не успели, однако сфера долетела до Лучкевича. Тот с правого края штрафной бахнул в касание. 1:1!

Ярослав Вишняк сразу после этого освежил атаку, бросив в бой Ильина и Безбородько. Впрочем, уже на 59-й минуте его команда снова могла оказаться в ситуации, когда надо отыгрываться. Караваев прострелил на Тымчика, а тот мощным ударом замкнул в перекладину! Еще через две минуты с дистанции здорово приложился Бражко – Фесюн спас!

А дальше произошел эпизод, который перевернул ход встречи. Ванат попытался ворваться в штрафную и упал, требуя пенальти. Вместо этого он получил вторую желтую карточку – видеоповтор показал, что решение справедливо, ведь форвард безбожно симулировал. Динамо на последние полчаса осталось в меньшинстве, а Владислав получил дисквалификацию на следующий тур – то есть на дерби с Шахтером.

Колос сразу же пошел вперед, откровенно прижав гранда. Правда, моменты начали сыпаться аж на 70-х минутах – зато их было достаточно. В частности, на 73-й со стандарта мощно пробивал Мякушко, заставив Бущана парировать ногами. При этом мяч взлетел в небо и приземлился за воротами. Еще через минуту Шапаренко заблокировал удар Мякушко из пределов штрафной.

На 75-й отличиться мог Болбат, который бахнул с линии штрафной в ближнюю девятку. Бущан выполнил красивый сейв. Еще несколько перспективных эпизодов киевляне накрыли в последний момент, а в компенсированное время пошло нашествие – Колос не выходил от чужих ворот и постоянно наносил какие-то удары. Динамо огрызнулось шикарным выстрелом Бражко со стандарта, который вытащил Фесюн.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Подопечные Мирчи Луческу остались на седьмой позиции. Безвыигрышная серия Динамо достигла трех туров.

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