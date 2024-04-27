"Мы подождем и увидим. Травма Виталия выглядит не очень хорошо в том смысле, что восстановление не будет быстрым. У нас еще нет полной картины повреждения.

Киборг Миколенко погасил Салаха и нивелировал эффект Мудрика– Англия бушует из-за судьи, спасающего 2 украинских звезд

Миколенко в хорошем настроении. Он пытался играть дальше, честно говоря, но не смог, и оказалось, что повреждение немного хуже, чем мы надеялись", – цитирует Шона Дайча официальный сайт "ирисок".

Напомним, Виталий Миколенко получил травму в матче 29 тура против Ливерпуля. В текущем сезоне украинский защитник отыграл за Эвертон в 34 играх, забив два гола.

"Я благодарен Богу и Арсену Венгеру": как ПСЖ над президентом Либерии издевался, а тот забивал Динамо и пижонил на "Мерседесе"