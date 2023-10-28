"Сегодня мы потеряли два очка. Матч доигрывали вдесятером, и это было трудно. Колос получил преимущество, однако проблема в том, что я не понимаю, почему арбитр не посмотрел видеоповтор в том моменте, когда удалял Ваната. Я видел контакт защитника с Владиславом, можно было посмотреть повтор, чтобы правильно трактовать эпизод.

Базу Динамо повредила стихия

У нас было много проблем в сегодняшнем матче. В предыдущей игре такая же ситуация была с Караваевым, когда не зафиксировали нарушение правил против него. У нас молодые игроки, но я требую фэйр-плей. Хочу, чтобы все было честно, но сегодня происходило что-то невероятное. Но при этом была хорошая динамичная игра, несмотря на сложные погодные условия и сильный ветер", – приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, "бело-синие" в меньшинстве не смогли обыграть Колос (1:1). Таким образом, Динамо не побеждает уже в трех поединках подряд.

Динамо вдесятером удержало ничью с Колосом – киевляне не выиграли в третьем матче подряд, Ванат пропустит Классическое