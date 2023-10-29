"В первом тайме сыграли хорошо – владели инициативой, забили гол, держали мяч. На второй тайм, наверное, вышли немного расслабленными, и как-то все пошло не по нашему плану – где-то не добежали, не дожали... В общем, на мой взгляд, игра складывалась хорошо для нас, лишь результат подкачал.

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Сильно ли повлияло на игру удаление? В принципе, стало меньше атак с нашей стороны, больше нужно было играть в обороне. Но при этом имели моменты, чтобы вырвать победу. Ваната (который заработал удаление, – прим.) никто не критиковал. Это футбол, с каждым может такое случиться. Теперь нужно настраиваться на максимальный результат в каждом следующем поединке.

Немного влиял ветер, но ничего не поделаешь и нужно играть при любой погоде. Колос попытался применить высокий прессинг, но мы хорошо выходили из-под него, взяли мяч под свой контроль и в первом тайме в целом сыграли хорошо.

Мы не выигрываем уже три матча подряд, а нужно выигрывать в каждом. Моральное состояние в команде на фоне последних результатов позитивным не назовешь. Мы понимаем, сколько потеряно очков. Будем делать теперь все от себя зависящее и отдаваться на поле в следующих поединках", – цитирует Бражко официальный сайт Динамо.

Напомним, подопечные Мирчи Луческу не знают вкуса побед в трех матчах подряд, и после 12-ти туров идут в турнирной таблице УПЛ на 7-й строчке, имея три игры в запасе.

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