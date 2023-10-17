Как известно, Шахтер 16 октября объявил об отставке Патрика ван Леувена, под руководством которого команда сыграла всего 12 матчей. Исполняющим обязанности главного тренера стал Дарио Срна.

Срна официально стал исполняющим обязанности главного тренера Шахтера

У бывшего наставника "горняков" были не лучшие отношения с лидерами команды. В частности, ван Леувен не нашел общий язык с Тарасом Степаненко, Георием Судаковым и Ярославом Ракицким, сообщает Sport.ua.

По информации источника, футболистам не нравилось отношение тренера к игрокам, потеря статуса основного исполнителя Артемом Бондаренко, а также снисходительное отношение ван Леувена к новичкам, которые пришли в клуб по его протекции.

Похожая ситуация была у ван Леувена в Маккаби Тель-Авив Тогда у тренера тоже был конфликт с футболистами, после чего атмосфера в раздевалке испортилась, а в итоге нидерландец покинул клуб.

Напомним, Шахтер занимает третье место в УПЛ, но имеет матч в запасе. В Лиге чемпионов "горняки" набрали три очка после двух туров, а 25 октября сыграют на выезде против Барселоны.

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