Патрик ван Леувен больше не является главным тренером Шахтера. В понедельник, 16 октября, чемпион Украины объявил о его отставке.

Шахтер на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с Патриком ван Леувеном.

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Весь тренерский штаб нидерландца также покинет клуб. Ван Леувен возглавил Шахтер только в июле этого года, а команда за это время провела всего 12 матчей.

Заметим, что Шахтер сейчас занимает третье место в УПЛ, отставая на 2 очка от первого Кривбасса. В Лиге чемпионов "горняки" третьи в группе H, имея 3 очка – столько же у Порту. В донецкий клуб ван Леувен перебрался из Зари, с которой добыл бронзовые награды УПЛ 2022/23. Ранее голландец работал в Шахтере, возглавляя молодежную команду с 2006 по 2013 годы.

Ранее сообщалось, что "горняки" контактировали с экс-тренером Малиновского в Марселе и бывшим наставником Милевского в Хайдуке Игором Тудором, которого хорошо знает Дарио Срна по совместным выступлениям в сборной Хорватии.

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