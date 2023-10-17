В матче 3-го тура отбора на Евро-2025 сборная Украины U-21 дожала в драматичной дуэли сверстников из Англии. На перерыв подопечные Унаи Мельгосы ушли с преимуществом в два мяча, однако во втором тайме растеряли свой гандикап, позволив сопернику сравнять на 89-й минуте.

"Сине-желтые" не опустили рук и, проявив характер, сумели вырвать победу у действующего чемпиона Европы. Как следствие, Украина получила максимум очков в трех матчах и уверенно возглавила свою группу. Как удалось остановить "Трех львов" (которые на предыдущем первенстве установили рекорд, не пропустив ни одного гола), спасительный гол Квасницы, шедевр от Очеретько и не только смотрите в нашем новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

Украина вырвала победу над Англией в безумном матче отбора Евро-2025 U-21 – джокер из Руха, шедевр хавбека Шахтера