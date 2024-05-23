"Каких-то таких особенностей, примет или суеверий у меня нет. Просто стараюсь быть максимально сконцентрированным, хорошо высыпаться перед игрой и правильно питаться.

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А вообще настраиваешь себя только в своей голове, поэтому с таким настроем и подходишь к каждой игре. У меня, как и у многих ребят, есть традиция по возможности в день матча сходить в церковь. Перед каждой игрой я много молюсь и прошу Боженьку, чтобы он помог нам в очередном матче. Такая моя подготовка к игре", – сказал Вакула в комментарии UA-Футбол.

Напомним, в текущем сезоне Вакула провел за Минай 24 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 4 ассиста.

К слову, Михаил Кополовец в свое время прославился фразой, которая стала мемом: "Мы в церковь ходим перед каждой игрой! Перед каждой! Перед каждою игрой ходим в церковь! Кому уже молиться?".

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