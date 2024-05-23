"Мы должны признать, что Аталанта была лучше и заслужила на трофей. Мы имели проблемы после первого гола Аталанты, и мы не нашли решения. Нам было очень сложно создавать хорошие моменты. Это был не наш день. Флориан Вирц был в порядке. В последний месяц мы были с ним осторожны, и, возможно, ему не хватало немного игрового времени, но с ним все было в порядке, и никаких оправданий.

Хет-трик Лукмана в видеообзоре финала ЛЕ Аталанта – Байер – 3:0

Когда мы имели небольшое преимущество, Аталанта очень быстро возвращалась на позиции. Это футбол. Бывает. Нам придется оценить то, что произошло, потому что в субботу нас ждет еще одно важное событие (финал Кубка Германии против Кайзерслаутерна – прим).

Конечно, это больно, но нам нужно использовать эту боль в позитивном ключе. То, чего мы достигли, является исключительным, и мы должны этим гордиться. Мы имели большой шанс, и мы приложили все усилия до сегодняшнего дня, но все пошло не так, как планировалось. Мы были не на лучшем уровне: все, включая меня. Это будет вызов, как мы отреагируем на поражение и справимся с болью.

Гасперини? Они были лучшей командой. Это результат того большого дела, которое он сделал, и я желаю ему всего наилучшего в будущем. Мы не смогли справиться со многими сложными ситуациями, к которым готовились, потому что Аталанта требует от вас очень многого. Мы не получали мяч в нужных позициях, чтобы воспользоваться преимуществом.

Аталанта очень храбрая команда. Они не против играть один в один. Когда мы имели небольшой шанс отыграться, они очень хорошо защищались, поэтому мы не смогли создать моменты. Аталанта сделала это не только в этом году, они делают это уже много лет. Обычно мы занимаем лучшие позиции в нашей игре, но сегодня нам это не удалось", – приводит слова Алонсо официальный сайт УЕФА.

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