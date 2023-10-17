Як відомо, Шахтар 16 жовтня оголосив про відставку Патріка ван Леувена, під керівництвом якого команда зіграла лише 12 матчів. Виконувачем обов'язків головного тренера став Даріо Срна.

Срна офіційно став виконувачем обов'язків головного тренера Шахтаря

У колишнього наставника "гірників" були не найкращі стосунки з лідерами команди. Зокрема, ван Леувен не знайшов спільної мови з Тарасом Степаненком, Георієм Судаковим і Ярославом Ракицьким, повідомляє Sport.ua.

За інформацією джерела, футболістам не подобалося ставлення тренера до гравців, втрата статусу основного виконавця Артемом Бондаренком, а також поблажливе ставлення ван Леувена до новачків, які прийшли в клуб за його протекцією.

Схожа ситуація була у ван Леувена в Маккабі Тель-Авів. Тоді тренер теж мав конфлікт з футболістами, після чого атмосфера в роздягальні зіпсувалася, а в підсумку нідерландець покинув клуб.

Нагадаємо, Шахтар посідає третє місце в УПЛ, але має матч в запасі. У Лізі чемпіонів "гірники" набрали три очки після двох турів, а 25 жовтня зіграють на виїзді проти Барселони.

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