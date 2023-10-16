Шахтер в своем официальном Telegram-канале сообщил о назначении 41-летнего Дарио Срны на должность исполняющего обязанности главного тренера.

Шахтер официально уволил ван Леувена

Хорват возглавил команду после увольнения Патрика ван Леувена и будет готовить Шахтер к ближайшим матчам – против ЛНЗ в чемпионате Украины и Барселоны в ЛЧ. Добавим, что Срна не имеет опыта работы тренером, поскольку занимал до этого только должности в руководстве клуба, в частности, является действующим спортивным директором "горняков".

Отметим, что Срна выступал за Шахтер с 2003 по 2018 годы, сыграв 536 матчей и отметившись 49 голами и 121 ассистами.

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