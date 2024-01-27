Ван Дейк заговорил о предстоящем уходе Клоппа – лидер Ливерпуля хочет устроить триумфальное прощание боссу
Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк высказался относительно заявления Юргена Клоппа, который планирует покинуть клуб по завершении сезона.
"Это трудно принять, потому что этот тренер много значит для нас, для меня, для клуба. Думаю, даже для АПЛ. Но он принял это решение для себя и своей семьи. Оно должно было быть сложным.
Клопп неожиданно объявил об уходе из Ливерпуля
Конечно, он сказал нам об этом приватно, когда все собрались. Как я сказал, это трудно принять, но мы настроены на своем деле. У нас много целей в этом году – так почему теперь не завершить сезон на вершине и отпраздновать это с боссом?" – приводит слова ван Дейка официальный сайт Ливерпуля.
Напомним, немецкий специалист перебрался в Мерсисайд в октябре 2015 года. В первый же сезон Клопп вывел Ливерпуль в финал Лиги Европы. В общем выиграл с командой 7 титулов: АПЛ, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.
Сумний день для Ліверпуля, або Порожнеча, яку неможливо заповнити: що залишить Юрген Клопп після сенсаційного відходу
Клопп подробно прокомментировал свой уход из Ливерпуля – причины решения, странный контракт и поиски наследника