"Это трудно принять, потому что этот тренер много значит для нас, для меня, для клуба. Думаю, даже для АПЛ. Но он принял это решение для себя и своей семьи. Оно должно было быть сложным.

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Конечно, он сказал нам об этом приватно, когда все собрались. Как я сказал, это трудно принять, но мы настроены на своем деле. У нас много целей в этом году – так почему теперь не завершить сезон на вершине и отпраздновать это с боссом?" – приводит слова ван Дейка официальный сайт Ливерпуля.

Напомним, немецкий специалист перебрался в Мерсисайд в октябре 2015 года. В первый же сезон Клопп вывел Ливерпуль в финал Лиги Европы. В общем выиграл с командой 7 титулов: АПЛ, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

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