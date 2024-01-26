"Я покину клуб в конце сезона. Понимаю, что это шок для многих людей в этот момент, когда они услышат об этом. Однако я могу объяснить все, по крайней мере, попытаться объяснить. Я люблю все здесь – клуб, болельщиков, команду, персонал.

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Правда в том, что у меня кончилась энергия продолжать. Я чувствую себя хорошо, но не могу выполнять работу снова, и снова, и снова... После всех лет, которые мы провели вместе, вы заслуживаете правды. И это правда", – сказал Клопп.

Напомним, немецкий специалист перебрался в Мерсисайд в октябре 2015 года. В первый же сезон Клопп вывел Ливерпуль в финал Лиги Европы. В общей сложности выиграл с командой 7 титулов: АПЛ, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

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